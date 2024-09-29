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Çorum'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Çorum'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Çorum'un Çamlık caddesinde motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet, şarampole yuvarlanarak kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Çorum'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.G. idaresindeki 19 ADV 241 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Kazada ile sürücü ve yanında bulunan A.İ. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Çamlık Kaza

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