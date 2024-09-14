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Çorum'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde motosikletin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde motosikletin park halindeki araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Gazi M. (28) idaresindeki 19 AEP 323 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki araca arkadan çarptı. Kazada sürücü Gazi M. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Erdoğan Ç. (31) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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