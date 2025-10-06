Çorum'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Çorum'da, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan C.B. idaresindeki 19 ACM 372 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet ile M.T. yönetimindeki 06 DGB 359 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan M.T., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM