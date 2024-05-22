Çorum'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Çorum'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 motosiklet sürücüsü yaralanırken, diğer sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan A. idaresindeki 19 AEE 741 plakalı motosiklet ile başka bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Özkan A. yaralanırken diğer motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM