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Çorum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Kerebi Gazi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes T. yönetimindeki 19 UD 015 plakalı motosiklet ile Şadi Ö. yönetimindeki 41 H 9526 plakalı Ford Focus marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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