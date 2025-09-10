Haberler

Çorum'da Motosiklet Denetimlerinde 20 Araç Trafikten Men Edildi

Çorum'da Motosiklet Denetimlerinde 20 Araç Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 20 motosiklet, çeşitli sebeplerle trafikten men edildi. Sene başından bu yana yapılan denetimlerde 700 motosiklete de cezai işlem uygulandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 20 motosiklet trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri tarafından, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ve ihtimal kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 20 motosiklet, çeşitli sebeplerle trafikten men edildi. Sene başından bu tarafa yapılan denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edilen 700 motosiklete cezai işlem yapıldığı belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'e milli takım sürprizi

Fatih Terim'e milli takım sürprizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.