Çorum'da Motosiklet Denetimlerinde 20 Araç Trafikten Men Edildi
Osmancık ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 20 motosiklet, çeşitli sebeplerle trafikten men edildi. Sene başından bu yana yapılan denetimlerde 700 motosiklete de cezai işlem uygulandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 20 motosiklet trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri tarafından, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ve ihtimal kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 20 motosiklet, çeşitli sebeplerle trafikten men edildi. Sene başından bu tarafa yapılan denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edilen 700 motosiklete cezai işlem yapıldığı belirtildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa