Çorum'da Motosiklet Çalan İki Çocuk Polisi Kovaladı

Çorum'da Motosiklet Çalan İki Çocuk Polisi Kovaladı
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Çorum'da park halindeki bir motosiklet çalan 14 ve 15 yaşındaki iki çocuk, polis kovalamacası sonucu yakalandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Çorum'da motosiklet çalan yaşları küçük 2 çocuk, polis kovalamacasıyla yakalandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. isimli vatandaş, Mimar Sinan 5. Sokak'ta park halindeki 19 AFL 511 plakalı motosikletinin çalındığını polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, çalınan motosikletin Küçük Sanayi Sitesi civarında olduğu tespit edildi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.N. (14) ve P.K.'nin (15) kullandığı motosikleti durdurmak istedi. İhtara uymayan M.N. ve P.K. motosikletle kaçmaya başladı. Kısa süreli takip sonucu 2 şüpheli, Fevzi Çakmak 1. Cadde'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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