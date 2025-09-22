Haberler

Çorum'da Minibüs ile Kamyonetin Çarpışması: 4 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alaca ilçesi Büyükhırka mevkii Evci köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Cemal M. (20) idaresindeki 19 AFE 230 plakalı minibüs ile Şahin C. (48) yönetimindeki 19 AFG 744 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
