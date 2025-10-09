Haberler

Çorum'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün yaya olarak kaçtığı hafif ticari aracın karıştığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Müjde Sokak ile Bahçeler Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 28 RF 872 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AOH 302 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü, aracını terk edip yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan İ.S. yaralandı. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, araçlar ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kaza anı, sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

