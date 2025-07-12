Çorum'da Metruk İş Yerinde Yangın

Çorum'da metruk bir iş yerindeki atık malzemelerin tutuşması sebebiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Gülalibey Mahallesi Sanayi 11 . Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk iş yerindeki atık malzemelerin tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM