Çorum'da Leylek Kurtarıldı

Çorum'da bir evin çatısında bulunan leyleğin ayağına dolanan ip, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kurtarılan leylek yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Düvenci Beldesi'nde meydana geldi. Bir evin çatısında yaşayan leyleğin ayağına ip dolandı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak leyleği bulunduğu yerden aldı. Ayağına dolanan ipi çıkaran ekipler, leyleği yeniden doğal ortamına bıraktı. - ÇORUM