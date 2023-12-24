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Çorum'da Kuvvetli Rüzgar Depo Çatısını Uçurdu

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir depo çatısı uçtu ve bir otomobil zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle çatı uçarak park halindeki otomobilin üzerine düştü ve maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle depo çatısı uçtu, bir otomobil zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Çorum'da beklenen rüzgar etkisini göstermeye başladı. İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Sungurlu ilçesi Tokullu köyünde de yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle, 300 metrekare bir deponun çatısı uçtu. Uçan çatı, park halindeki otomobilin üzerine düştü, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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