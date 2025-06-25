Çorum'da Kundaklama Olayı: Yangını Çıkaran Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorum'da Kundaklama Olayı: Yangını Çıkaran Şüpheli Gözaltına Alındı
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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde çıkan tarladaki yangının kundaklama sonucu meydana geldiği belirlendi. Polis, 96 saatlik çalışmanın ardından şüpheli E.A.'yı gözaltına aldı.

Çorum'da tarlada çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, 96 saat süren teknik ve saha çalışmasının ardından yangını çıkardığı belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Güzelyurt Sokak'ta bulunan tarlada çıkan yangınla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 96 saat süren teknik ve fiziki takip sonucu, olayın şüphelisi E.A. tarafından tarlanın kundaklandığını tespit edildi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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