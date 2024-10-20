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Çorum'da Kovalamaca Sonrası Polis Aracı Takla Attı, İki Polis Yaralandı

Çorum'da Kovalamaca Sonrası Polis Aracı Takla Attı, İki Polis Yaralandı
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Çorum'da ehliyetsiz sürücüyü durdurmak için başlayan kovalamaca sırasında polis aracı takla attı. İki polis memuru yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı.

Çorum'da kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis aracı takla attı. Kazada iki polis memuru yaralandı, kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, Silmkent yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, şüphelendikleri A.K ifadesindeki 06 AY 2134 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü "dur" ihtarına uymayınca polis ekipleri aracı kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis otosu takla attı. Kazada polis memurları H.K ve M.U yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polisler Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın duyulmasının ardından Emniyet Müdürü Arif Pehlivan hastaneye giderek yaralı polislere geçmiş olsun diledi. Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Polis Kaza

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