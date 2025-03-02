Çorum'da Kovalamaca: Kaçan Sürücü ve Arkadaşı Yakalandı

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü ve yanındaki şahıs kovalamaca neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 AEA 140 plakalı otomobil ile Çorum-Samsun karayolunda seyir halinde olan M.Y., Atçalı Köyü mevkiinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan araç, Çevreyolu Bulvarı Buharaevler Kavşağı'nda durduruldu. Durdurulan araçtan inerek yaya halde kaçan sürücü ve yanındaki M.C. ekipler tarafından kısa süre sonra yakalandı. M.C.'nin kaçarken elinde bulunan tüfeğe ise ekipler tarafından el konuldu.

Polis ekipleri tarafından sürücüye "dur" ihtarına uymaması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi sebebiyle 20 bin 456 lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. - ÇORUM