Çorum'da Köprüden Tarlaya Uçan Otomobilde 2 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobil köprüden tarlaya uçtu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin köprüden tarlaya uçtuğu kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçes, Evci köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazkale istikametinde seyir halinde olan Hayrettin A. idaresindeki 06 VNN 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprüden tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hadife A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hadife A.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
