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Çorum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Panosuna Çarptı

Çorum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Panosuna Çarptı
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Çorum'da kontrolden çıkarak bir elektrik panosuna çarpan otomobilin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı ve inceleme başlatıldı.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik panosuna çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Zile Caddesi İmam Hatip Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 06 AFU 376 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik panosuna çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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