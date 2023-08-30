Çorum'da Komşularına Sinirlenen Kişi Eşyaları Yakarak Gözaltına Alındı

Çorum'da bir kişi, komşularına sinirlenerek kendisini uyarmaya gelen polislere direndi ve evde bulunan eşyaları ateşe verdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çorum'da komşularına sinirlenen bir kişi kendisini uyarmaya gelen polislere direnirken evde bulunan eşyaları ateşe verince gözaltına alındı.

Olay, Gülabibey mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, evinin balkonunda bağıran H.T.'yi komşuları gürültü yaptığı gerekçesiyle şikayet etti. Vatandaşların şikayeti üzerine H. T.'yi uyarmaya gelen polis ekipleri evin kapısının arkasına yığılan eşyalardan dolayı içeri giremeyince itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu kez evde bulunan eşyaları balkondan atmaya başlayan H. T., evdeki eşyaları yakmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren polis ekipleri H.T'yi gözaltına aldı.

Evdeki küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından H.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ÇORUM