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Çorum'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'nde komşular arasında çıkan kavgada M.S. isimli bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, çevredekilerden yardım isteyerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 10. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada M.S. bıçakla yaralandı. Yaralı M.S. Kendi imkanları ile Bahabey Caddesi üzerine gelerek çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.S. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Çorum Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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