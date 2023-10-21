Çorum'da kişiyi gasp eden 3 kişi gözaltına alındı

ÇORUM'da şehir dışına götürüp alıkoydukları kişiyi gasp eden 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayın şüphelileri emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay, Devane TOKİ konutları civarında geldi. İddialara göre, İ.Ç. (36), İ.B. (21) ve F.Ç. (31) zorla alıkoydukları A.K.'yi (55) TOKİ konutları bölgesine götürdü. Burada A.K'nin başına silah dayayarak parasını gasp eden ve telefonunu kıran zanlılar daha sonra olay yerinden ayrıldı. A.K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adı olayda adı geçen üç kişiyi, kısa sürede yakalandı. Polis yaptığı aramada ise, 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet 7.65 fişek elde etti.

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından Hürriyetinden Yoksun Kılma-Kasten Yaralama-Tehdit suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)