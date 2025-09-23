Haberler

Çorum'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası: 4 Yaralı

Alaca ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kavşakta tırla çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca Zile kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 01 AIV 609 plakalı otomobil, Sungurlu istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Yozgat yönüne ilerleyen Adem S. yönetimindeki 19 ADH 924 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobili gören vatandaşlar ve olay yerinde duran yolcu otobüsündeki yolcular, yaralıların yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan M.S., S.S. ve H.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
