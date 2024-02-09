Çorum'da Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Genç Yaralandı

Çorum'da yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Esnaf Evleri 6. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki M.Y., sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Y. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren kişi hakkında çalışma başlattı. - ÇORUM