Çorum'da Kepçe Telefon Direğine Çarptı, Sürücü Kaçtı

Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarındaki telefon direğine çarpan kepçenin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Denizhan Mahallesi Çam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kepçe, yol kenarında bulunan telefon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken, kepçe sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kepçede hasar meydana gelirken, devrilen direkteki kablolar da koptu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ÇORUM