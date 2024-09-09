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Çorum'da Kendisinden Haber Alınamayan Tır Sürücüsü Ölü Olarak Bulundu

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Çorum'un Alaca ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki tır sürücüsü aracında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki tır sürücüsü aracında ölü olarak bulundu.

Olay, Yozgat Caddesi üzerinde yaşandı. İrfan Salkın (25) adlı genç sürücü, 33 F 0351 plakalı tıra soğan yüklemek üzere Mersin'den Çorum'un Alaca ilçesine geldi. Ailesi telefon ile kendisine ulaşamayınca Alaca'ya gitti ve meslektaşlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşları yaptıkları araştırma sonucunda Salkın'ın aracını TMO önünde park halinde buldular. Park halindeki aracın kapısını açamayan arkadaşları o sırada yoldan geçmekte olan jandarma ekibinden yardım istediler. 112 çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunmalarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın aracın içerisinde bulunduğu tespit edildi. Tırın kapısı açıldıktan sonra sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme İrfan Salkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan şahsın cesedi otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Alaca

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