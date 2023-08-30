Çorum'da Kendisinden Haber Alamayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Çorum'un Karahisar köyünde yaşayan 47 yaşındaki Ramazan Bilgin'den haber alamayan yakınları, evine gittiklerinde kapının açılmaması üzerine yardım istedi. Jandarma ekipleri evde yaptıkları incelemede Bilgin'in mutfak bölümünde hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.