Çorum'da Kaza: Sürücü ve Yolcu Yara Almadan Kurtuldu

Çorum'da Kaza: Sürücü ve Yolcu Yara Almadan Kurtuldu
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Çorum'da meydana gelen kazada, refüjü aşan otomobil bir benzin istasyonunun tabelasına çarparak durdu. Sürücü ve yolcu büyük hasar gören araçtan yara almadan kurtuldu.

Çorum'da refüjü aşıp karşı şeritteki benzin istasyonunun tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, D-795 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri A. yönetimindeki 06 AKM 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. Hızını alamayan araç, refüjü de aşarak karşı şeride geçti ve yol kenarındaki benzin istasyonunun tabelasına çarparak durabildi. Sürücü ve yanında bulunan yolcu, büyük hasar gören araçtan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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