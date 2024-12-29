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Çorum'da Kaz Dövüşü Yaparken Yakalanan 70 Kişiye Ceza Kesildi

Çorum'da Kaz Dövüşü Yaparken Yakalanan 70 Kişiye Ceza Kesildi
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Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan operasyonda, kaz dövüştüren 70 kişiye 7 bin 216'şar TL para cezası uygulandı. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde polis tarafından kaz dövüştürülen yere yapılan baskında 70 şahsa 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde Şehir Stadyumu'nun yanında bir grup şahsın kazları dövüştürdüğü bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Amirliği ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine kazları dövüştürdüğü belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.

Şahısların kazları dövüştürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların kazları dövüştürdüğü sırada polis ekiplerinin geldiği ve kalabalığın hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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