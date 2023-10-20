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Çorum'da kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Çorum'da kendisinden haber alınamayan bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Yakınları tarafından yapılan ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Evde yapılan aramada, kayıp kişi tarafından yazıldığı değerlendirilen bir not bulundu.