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Çorum'da Kayıp Genç Samet Şeker'in Ölümüyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Çorum'da Kayıp Genç Samet Şeker'in Ölümüyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor
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Çorum'da 4 ay önce kaybolan 22 yaşındaki Samet Şeker, şarampole yuvarlanmış otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, gencin kız arkadaşına ait kimlik belgesinin olay yerindeki bir bağ evinin bahçesinde bulunduğu iddia edildi.

Çorum'da 4 ay önce kayıp ihbarı yapılan 22 yaşındaki gencin şarampole yuvarlanmış otomobilin içinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Çorum'da 4 ay önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Samet Şeker (22), 26 Eylül 2024 tarihinde Çorum-İskilip karayolunda şarampole yuvarlanmış aracında ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Şeker'in kız arkadaşı M.S.'nin kimliğinin aracın şarampole devrildiği bölgedeki bir bağ evinin bahçesinde bulunduğu iddia edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili son günlerde bazı basın organlarında kamuoyunu yanıltıcı haberler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal hazırlık soruşturması başlatılmış, 26 Eylül 2024'te Samet Şeker merkeze 35 kilometre mesafede şarampole yuvarlanmış araç içinde ölü bulunmuştu. Olayın aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme, otopsi çalışmaları ivedilikle yapılmış, yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmiş, bilirkişi çalışmaları yapılmış, soruşturma işlemleri eksiksiz bir şekilde devam etmiştir. Soruşturma dosyasının tekamül etmesi ile en kısa sürede gereğinin yapılacağı, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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