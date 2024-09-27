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Çorum'da Kayıp Genç Samet Şeker'in Cenazesi Toprağa Verildi

Çorum'da Kayıp Genç Samet Şeker'in Cenazesi Toprağa Verildi
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Çorum'da beş gün önce kaybolan 22 yaşındaki genç Samet Şeker'in cansız bedeni bir trafik kazası sonucunda bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları neticesinde keşfedilen Şeker, ailesinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'da evinden ayrıldıktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Eylül tarihinde yaşadığı evden ayrılan 22 yaşındaki Samet Şeker'den bir daha haber alınamamış, ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatılmıştı. Gencin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla Şeker'in telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde arama çalışması yapıldı. Arama çalışması neticesinde Samet Şeker'in cansız bedeni, İskilip yolu Dut köyü mevkiinde, şarampole yuvarlanan araçta bulundu.

Trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cuma namazını müteakiben Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeker, Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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