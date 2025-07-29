Çorum'da Kayıp Genç Kadın Bulundu

Çorum'da Kayıp Genç Kadın Bulundu
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Çorum'da kaybolan 25 yaşındaki S.K., güvenlik güçleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlandı.

Çorum'da kayıp olarak aranan 25 yaşındaki genç kadın güvenlik güçleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Çorum'da yaşayan S.K.'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Çorum İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmalar neticesine S.K.'nin önce aracı ve cep telefonu bulundu. Daha sonra ekipler tarafından bulunan genç kadın ekipler tarafından ailesine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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