Çorum'da Kaybolan Şahıs Bıçaklanarak Öldürüldü

Çorum'da Kaybolan Şahıs Bıçaklanarak Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 4 gündür kayıp olarak aranan Yücel Kolçak'ın cesedi, bıçaklanmış halde gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Çorum'da 4 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedi, bıçaklanmış vaziyette gömülü olarak bulundu. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen Yücel Kolçak'ın (36) ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kolçak'ın alacak meselesi sebebiyle aracıyla Seydim köyüne gittiği tespit edildi. Polis ile AFAD ekipleri tarafından Seydim köyündeki baraj çevresinde arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları sürerken, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. (29) ile arkadaşları M.Y. (23) ve H.İ.B.'yi (29) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Muhammet K., sorgusunda tartıştığı Kolçak'ı Seydim Barajı'nda araç içinde bıçakla öldürüp cesedi farklı bir yere taşıyarak gömdüğünü, alacak konusu olan 105 bin lirayı yaktığını itiraf etti. İtirafın ardından Kolçak'ın aracı ormanlık alanda, cesedi ise gömüldüğü alanda bulundu. Kolçak'ın cesedi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltındaki şüpheliler Muhammet K., M.Y. ve H.İ.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sevki sırasında polis ekipleri tarafından adliye çevresinde güvenlik önlemi alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'CHP'den pis kokular geliyor' diyen Erdoğan masasındaki son anketi paylaştı

Özgür Özel'in iddiasına masasındaki anketle yanıt verdi
Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları

Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İddialar vahim
3,5 saat süren MYK'nın ardından Özgür Özel'den yaylım ateşi

3,5 saat süren MYK'nın ardından Özgür Özel esti gürledi
Liverpool'dan Diogo Jota için büyük vefa örneği

Liverpool'dan vefat eden Diogo Jota için büyük vefa örneği
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisinden ne istediğini açıkladı

Arda'dan bakın neler istemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.