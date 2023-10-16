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Çorum'da kavgada silahlı saldırı: 1 yaralı

Çorum'da Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Muhammed Ö. isimli kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.