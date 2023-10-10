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Çorum'da kavgada bıçakla yaralama

Çorum'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.