Çorum'da kavgada bıçakla yaralama
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Çorum'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Aralarında husumet bulunan E.B. (19) ile E.S. (17), İnönü Caddesi'nde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.B, E.S'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa