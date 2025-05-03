Çorum'da Kavga Sırasında Kendini Vuran Adam Yaralandı

Çorum'da Kavga Sırasında Kendini Vuran Adam Yaralandı
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Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, Adem Ö. (43) yanlışlıkla kendini vurdu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çorum'da kavga sırasında yanlışlıkla kendini vuran bir kişi yaralandı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Mevral Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Adem Ö. (43) yanlışlıkla kendini vurdu. Ayağından yaralanan Adem Ö. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Adem Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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