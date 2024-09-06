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Çorum'da Kavga İhbarı Üzerine Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

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Çorum'da polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine şüpheli bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız tüfek ve fişekler buldu. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemler için emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

Çorum'da kavga ihbarı alan polis ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız tüfeği ele geçirdi.

Olay dün gece Kale Mahallesi Ekin 4. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 112 çağrı merkezine sokak üzerinde toplanan iki grubun kavga edileceği yönde ihbar geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Yunus timleri sevk edildi. Bölge'ye gelen polis ekipleri sokak üzerinde bulunan 19 AAK 220 plakalı araçtan şüphelenerek arama yaptılar. Yapılan aramada araçta 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait 7 adet fişek bulundu.

Ruhsatsız tüfek ile fişeklere el koyan polis ekipleri araçta M. E. (16) ve D. K. (20)'yi gözaltına alarak adli işlemler yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Polis Kavga Suç

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