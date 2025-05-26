Çorum'da Kavga: Genç Bıçakla Yaralandı

Çorum'da Kavga: Genç Bıçakla Yaralandı
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Çorum'un Şenyurt Mahallesi'nde iki genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki P.K., 17 yaşındaki B.A.'yı bıçakla yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli P.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çorum'da tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç yaralandı.

Olay, Şenyurt Mahallesi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.K. (15) ile B.A. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebeble tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine P.K., yanında bulundurduğu bıçakla B.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan B.A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli P.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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