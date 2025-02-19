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Çorum'da Kavga: Bıçaklanan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da Kavga: Bıçaklanan Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Çorum'un Kadeş Meydanı'nda iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.Y. isimli genç bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Çorum'da kavga sırasında bıçaklanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, şehir merkezindeki Kadeş Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklanan M.Y. isimli genç yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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