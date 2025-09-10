Haberler

Çorum'da Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda bıçak kullanıldı ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çorum'da aralarında kız çocuklarının da olduğu iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı öğrenilen F.N.K. (14), F.Ç.N. (15), S.K. (18) ile A.N.İ. (26), E.H. (15) ve C.Ö. (15) isimli çocuklar ve genç kadınlar caddede buluştu. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada A.N.İ., yanında taşıdığı bıçakla S.K.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan S.K. kanlar içinde yere yığılırken, A.N.İ. ise kavga esnasında darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan S.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası yaralı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.