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Çorum'da Kavga: 1 Kişi Bıçakla Yaralandı

Çorum'da Kavga: 1 Kişi Bıçakla Yaralandı
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Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki A.L., 14 yaşındaki G.A. tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.L. (15), G.A (14), G.G. ve S.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada G.A., A.L'yi bacağından bıçakla yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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