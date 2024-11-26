Çorum'da Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlara Yardım

Çorum'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle araçları ile mahsur kalan sürücü ve vatandaşların yardıma ekipler koşuyor.

Çorum'da 24 Kasım'itibari ile etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yağış sebebiyle ulaşımda mahsur kalan vatandaşların yardımına ise ekipler yetişiyor. AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve UMKE ekipleri özellikle yüksek rakımlı yollarda kar ve buzlanma sebebiyle mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak araçlarını kaldığı yerden çıkarttı. Vatandaşlar ekiplere duyarlılığı için teşekkür etti. - ÇORUM