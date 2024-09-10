Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Kamyonet Okul Duvarına Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, okul duvarına çarptı. Sabah okul giriş saatinde yaşanan kaza korkuttu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, okul duvarına çarptı. Sabah okul giriş saatinde yaşanan kaza korkuttu.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hastane alt geçidinden Lise istikametine seyir halinde olan 48 SV 161 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjden karşı şeride geçti. Anadolu Lisesi önünde park halinde bulunan 19 AAD 700 plakalı otomobile de çarpan kamyonet, kaldırıma çıkarak okul duvarına çarptıktan sonra durabildi. Kazanın okula giriş saatinde olması, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gösterirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Osmancık 3-sayfa trafik Güncel Yaşam Kaza

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Narin Güran soruşturmasında bir tutuklama daha

 Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Kabine sonrası yaptığı çağrının ardından Külliye'de sürpriz zirve

 Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt
Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EXXEN canlı izle! (İNGİLTERE FİNLANDİYA) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Narin abisi kim? Narin abisi Enes Güran kimdir? Narin ağabeyi neden şüpheli? Sağlık Bakanlığı uzman doktor kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı eczacı kurası ne zaman, şartları ne 2024? Valorant ne zaman düzelir? SON DAKİKA Valorant çöktü mü? Chukwuemeka kimdir? Chukwuemeka kaç yaşındai mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Chukwuemeka nasıl yazılır? BAE İran maçı hangi kanalda? BAE İran maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Narin cinayeti "Yeşil tülbent" olayı nedir? Nevzat Bahtiyar kimdir? İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı mı? Zalewski kimdir? Zalewski kaç aşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Letonya Faroe Adaları maçı CANLI izle! (FULL HD) Letonya Faroe Adaları maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zalewski uçak kodu ne, CANLI TAKİP! Zalewski ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek?
title