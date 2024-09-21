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Çorum'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: Maddi Hasar Meydana Geldi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Taşköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 18 DN 202 plakalı kamyonet ile kavşaktan dönmeye çalışan 19 AEC 279 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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