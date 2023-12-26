Çorum'da Kamyonet Alt Geçide Sıkıştı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet, alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Kamyonet, sürücünün çabasıyla 1 saatte kurtarıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonet alt geçide sıkıştı.
İlginç olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi istikametine doğru giden 09 ABA 49 plakalı kapalı kasa kamyonet, köprü girişindeki alt geçidin tavanına çarptı. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki alt geçit girişine sıkışan kamyonet, sürücünün çabasıyla 1 saatte kurtarıldı. - ÇORUM