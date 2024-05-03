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Çorum'da kamyon, minibüs ve 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kamyon, 1 minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da kamyon, minibüs ve 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 kamyon, 1 minibüs ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme trafik Çorum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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