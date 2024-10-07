Çorum'da Kaldırıma Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tahir K., (57) yönetimindeki 06 KGG 51 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, U dönüşü yapmak isteyen başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında savrulan otomobil kaldırıma çarptıktan takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan Meryem K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM