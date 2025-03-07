Çorum'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Çorum'da kahvehanedeki husumetlisine silahla ateş açan şahıs 5 kişiyi vurdu. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi sürerken, hastaneye gelen aileler ise sinir krizi geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Ulıukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi olan bir şahsa silahla ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan S.K. (56), B.Ö., İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.K., B.Ö. ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi devam ederken, hastaneye gelen yaraların yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM