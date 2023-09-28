Çorum'da Kadın Eski Eşi Tarafından Bıçaklandı

Çorum'da bir kadın, tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklandı ve ağır yaralandı. Olay sonrası kadın hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir kadın tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Gazi caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.D. caddede karşılaştığı Z.G ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanında bulunan bıçakla eski eşi Z.G.'yi bıçakladı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın bir mağazaya sığınırken, A.D. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Z.G., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM