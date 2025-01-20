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Çorum'da Kaçan Sürücüye Yetersiz Ehliyet Ceza

Çorum'da Kaçan Sürücüye Yetersiz Ehliyet Ceza
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Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucunda yakalandı ve 32 bin 245 TL ceza uygulandı. Sürücünün yetersiz ehliyetle araç kullandığı belirlendi.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı. Yetersiz ehliyetle araç kullandığı belirlenen sürücüye 32 bin 245 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nurettin Bey Caddesi'nde yapılan denetim sırasında durdurulmak istenen 19 BR 716 plakalı otomobilin sürücüsü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil sürücü, kovalamaca neticesinde Aşıklar Tepesi mevkiinde yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrolde kaçan A.T.'nn yetersiz ehliyetle araç kullandığı tespit edildi. Ekipler tarafından şahsa ilgili kural ihlallerinden 32 bin 245 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün kullandığı araç ise çekici yardımı ile otoparka çekildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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