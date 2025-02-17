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Çorum'da Kaçan Şahıs, Ruhsatsız Tabanca ile Yakalandı

Çorum'da Kaçan Şahıs, Ruhsatsız Tabanca ile Yakalandı
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Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan G.C. isimli şahıs, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Üzerinden ruhsatsız tabanca ve fişekler çıkarken, şahsa 2 bin TL trafik cezası kesildi.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahıs, yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı. Şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Abdullah Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında "dur" ihtarına uymayan G.C. isimli şahıs aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan şahıs, yaya olarak uzaklaşmaya çalışırken yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şahsa 2 bin TL trafik cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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